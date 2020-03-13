Глава Минобороны Армении выразил ЛПДП ОБСЕ обеспокоенность активностью противника на армяно-азербайджанской границе

PanARMENIAN.Net - 12 марта министр обороны Республики Армения Давид Тоноян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в ходе встречи Тоноян представил ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе и на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана, частоту и характер нарушения режима прекращения огня.

Министр, в частности, выразил обеспокоенность в связи с недавними попытками противника активизировать действия на некоторых участках армяно-азербайджанской государственной границы.

Глава Минобороны отметил, что военно-политические развития в регионе, международная экономическая и эпидемическая ситуация, погодные условия и ряд других факторов увеличивают вероятность дестабилизации. В связи с этим министр обороны подчеркнул важность скорейшего осуществления мер по части ослабления напряженности с целью исключения новых провокаций.

В свою очередь Каспршик выразил готовность приложить максимум усилий в своей посреднической миссии для ослабления напряженности.

Собеседники также обсудили гуманитарные вопросы, связанные с находящимися в плену и в неволе гражданами.

6 марта ВС Армении пресекли попытку азербайджанской диверсии на северо-восточном направлении. Азербайджанцы отступили с потерями, оставив на месте столкновения боеприпасы и миноискатель. В ночь на 6 марта пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщал об обстрелах территории Армении из крупнокалиберных пулеметов.

10 марта вследствие произведенного ВС Азербайджана в направлении боевой позиции оборонительного участка N-ской воинской части министерства обороны Армении, дислоцированной на юго-западном участке, в области грудной клетки смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы, рядовой Зограб Григорович Сианосян (1994 г.р., военный комиссариат Арарата).