Еще два случая коронавируса в Армении из ранее изолированной группы
13 марта 2020 - 15:21 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении выявлено еще два случая коронавируса, сообщил в Facebook глава минздрава страны Арсен Торосян.
Пациенты – из ранее изолированной группы лиц, контактировавших с вернувшейся из Италии жительницей Эчмиадзина. Больные чувствуют себя хорошо.
Таким образом, количество больных вирусом в Армении достигло восьми.
Всего по данным на 12 марта было изолировано 88 человек.
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