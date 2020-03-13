Еще два случая коронавируса в Армении из ранее изолированной группы

PanARMENIAN.Net - В Армении выявлено еще два случая коронавируса, сообщил в Facebook глава минздрава страны Арсен Торосян.

Пациенты – из ранее изолированной группы лиц, контактировавших с вернувшейся из Италии жительницей Эчмиадзина. Больные чувствуют себя хорошо.

Таким образом, количество больных вирусом в Армении достигло восьми.

Всего по данным на 12 марта было изолировано 88 человек.