В России число заражений коронавирусом достигло 45
13 марта 2020 - 18:06 AMT
PanARMENIAN.Net - В России зарегистрировано уже 45 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, 11 из которых выявлено за последние сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.
Заболевшие посещали Италию, Францию и Австрию. Пятеро из них находятся в Москве, трое - в Петербурге, по одному в Московской, Ленинградской областях и в Пермском крае, пишут «Ведомости».
42 из заболевших - граждане России, 2 - КНР, один - гражданин Италии. Все заболевшие проходят лечение в изолированных боксах инфекционных больниц. Факты заражения подтверждены в ходе медицинского обследования. Установлен круг лиц, с которыми заболевшие контактировали на территории России. Все они будут помещены на карантин под медицинское наблюдение. По состоянию на 13 марта, после выздоровления были выписаны двое китайцев и один россиянин, а также граждане России, ранее эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.
Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй. По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано более 132,000 случаев заражения вирусом, из них более 5000 случаев закончились летальным исходом. Больше всего заболевших выявлено в Китае, Италии, Иране, Южной Корее, Испании, Франции и Германии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение коронавируса в мире пандемией.
Самое значимое
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
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