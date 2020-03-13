В России число заражений коронавирусом достигло 45

PanARMENIAN.Net - В России зарегистрировано уже 45 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, 11 из которых выявлено за последние сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

Заболевшие посещали Италию, Францию и Австрию. Пятеро из них находятся в Москве, трое - в Петербурге, по одному в Московской, Ленинградской областях и в Пермском крае, пишут «Ведомости».

42 из заболевших - граждане России, 2 - КНР, один - гражданин Италии. Все заболевшие проходят лечение в изолированных боксах инфекционных больниц. Факты заражения подтверждены в ходе медицинского обследования. Установлен круг лиц, с которыми заболевшие контактировали на территории России. Все они будут помещены на карантин под медицинское наблюдение. По состоянию на 13 марта, после выздоровления были выписаны двое китайцев и один россиянин, а также граждане России, ранее эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.

Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй. По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано более 132,000 случаев заражения вирусом, из них более 5000 случаев закончились летальным исходом. Больше всего заболевших выявлено в Китае, Италии, Иране, Южной Корее, Испании, Франции и Германии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение коронавируса в мире пандемией.