Bloomberg: Саудовская Аравия нанесла мощный удар по РФ в нефтяной войне

PanARMENIAN.Net - Саудовская Аравия нанесла мощный удар по России в ценовой войне, объявив о планах утроить поставки нефти в Европу и продавать сырье с большой скидкой по 25 долларов за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, Европа является традиционным рынком сбыта нефти для России. Предложение Саудовской Аравии по поставкам нефти с беспрецедентным дисконтом в ЕС превращает европейский рынок в арену самых ожесточенных военных действий в нефтяной войне между Эр-Риядом и Москвой, считает издание.

Дисконт, который предложила Саудовская Аравия, настолько велик, что ее нефть Arab Light вытеснит российскую Urals и сырье других поставщиков с европейского рынка, если те в ответ также не предоставят дисконт, заявили в консалтинговой компании Energy Aspects Ltd.

Мировые цены на нефть обвалились после выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ 6 марта. В результате менее чем за неделю стоимость российской экспортной нефти Urals снизилась на 16 долларов. Дополнительное давление на цены оказали планы Саудовской Аравии нарастить добычу.