Ереван и Тбилиси решили закрыть границы для людей

PanARMENIAN.Net - Армения и Грузия по взаимному согласию решили временно приостановить перемещение граждан между двумя странами в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер Тигран Авинян на своей странице в Facebook.

По его словам, граница закроется на 10 дней, начиная с 08:00 14 марта.

«В то же время обе страны обеспечат беспрепятственный въезд граждан, желающих вернуться на родину. Эти ограничения распространяются на все виды транспорта», - написал Авинян, добавив, что ограничения не распространяются на грузоперевозки.

На данный момент в Армении 8 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 88 человек находятся в карантине.

В Грузии выявлено 25 случаев инфицирования новым коронавирусом.