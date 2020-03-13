Ереван и Тбилиси решили закрыть границы для людей
13 марта 2020 - 21:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения и Грузия по взаимному согласию решили временно приостановить перемещение граждан между двумя странами в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер Тигран Авинян на своей странице в Facebook.
По его словам, граница закроется на 10 дней, начиная с 08:00 14 марта.
«В то же время обе страны обеспечат беспрепятственный въезд граждан, желающих вернуться на родину. Эти ограничения распространяются на все виды транспорта», - написал Авинян, добавив, что ограничения не распространяются на грузоперевозки.
На данный момент в Армении 8 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 88 человек находятся в карантине.
В Грузии выявлено 25 случаев инфицирования новым коронавирусом.
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