Премьер Армении и его супруга самоизолировались

Премьер Армении и его супруга самоизолировались
13 марта 2020 - 23:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его жена Анна Акопян сдадут тест на коронавирус и временно изолируются. Об этом заявил сам премьер в Facebook.

Решение связано с поезкой Акопян в Бразилию и встреюей с первой леди страны. По сообщениям СМИ, коронавирус подтвержден у члена правительства страны, что ставит под угрозу все руководство и тех, кто с ним общался.

В Армении по состоянию на вечер 13 марта 13 подтвержденных случаев коронавируса.

Анна Акопян встречалась с первой леди Бразилии 6 марта. Президент Бразилии Жаир Болсонаро опровергнул информацию о заражении.

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