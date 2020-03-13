Премьер Армении и его супруга самоизолировались
13 марта 2020 - 23:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его жена Анна Акопян сдадут тест на коронавирус и временно изолируются. Об этом заявил сам премьер в Facebook.
Решение связано с поезкой Акопян в Бразилию и встреюей с первой леди страны. По сообщениям СМИ, коронавирус подтвержден у члена правительства страны, что ставит под угрозу все руководство и тех, кто с ним общался.
В Армении по состоянию на вечер 13 марта 13 подтвержденных случаев коронавируса.
Анна Акопян встречалась с первой леди Бразилии 6 марта. Президент Бразилии Жаир Болсонаро опровергнул информацию о заражении.
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