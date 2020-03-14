Трамп объявил режим ЧП в США

Трамп объявил режим ЧП в США
14 марта 2020 - 00:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.

Трамп пояснил, что это даст возможность выделить на борьбу с вирусом до $50 млрд. Он пообещал, что власти будут активно сотрудничать с частным сектором, чтобы «усилить возможности по проведению тестов на коронавирус», пишет РИА Новости.

Президент США также сообщил, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств одобрило новые тесты.

«Мы ожидаем, что до полумиллиона дополнительных тестов будут доступны в начале следующей недели», — сказал Трамп. Он добавил, что в течение месяца будут изготовлены до 5 млн тестов, однако выразил сомнения, что это понадобится.

Объявление режима ЧС в первую очередь позволит администрации оперативнее распределять необходимые ресурсы для борьбы с заболеванием по всем штатам.

Ранее режим ЧС уже был введен на уровне отдельных штатов.

Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных, сообщил, что число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 1600. При этом реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся избирательно лишь у некоторых пациентов. По разным оценкам, США провели менее 10 тысяч тестов на коронавирус за все время эпидемии.

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