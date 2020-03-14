Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
14 марта 2020 - 12:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатель Microsoft Билл Гейтс покинул совет директоров компании. Он намерен сосредоточиться на благотворительности в области здравоохранения, образования и принимать активное участие в борьбе с изменением климата, говорится в сообщении корпорации.
Гейтс продолжит работу в качестве советника генерального директора Microsoft по технологиям, пишут «Ведомости».
Предприниматель также сообщил в LinkedIn, что вышел из совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
В совете директоров Microsoft остаются 12 человек, руководит компанией сейчас Сатья Наделла. В сообщении корпорации отмечается, что Гейтс с июня 2008 года постепенно сокращал свое участие в работе Microsoft, чтобы больше времени уделять благотворительному фонду, основанному им и его супругой.
Компания Microsoft была основана в 1975 году Гейтсом и Полом Алленом. Корпорация является одним из крупнейших производителей программного обеспечения. Гейтсу принадлежит около 1% акций Microsoft. В списке богатейших людей мира по версии Forbes он занимает второе место с состоянием $103.6 млрд.
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