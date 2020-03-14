Английская премьер-лига приостановлена из-за коронавируса
14 марта 2020 - 16:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Английская премьер-лига (АПЛ) и Английская футбольная лига (EFL) приостановили проведение матчей из-за распространения коронавируса.
Информацию о том, что EFL решила прервать розыгрыш низших дивизионов чемпионата Англии, подтверждает Sky News.
Турниры отложены как минимум до 4 апреля, пишет Lenta.ru.
Ранее в Европе были прерваны чемпионаты Франции, Испании, Италии, Португалии и Нидерландов. Сообщается, что в скором времени это предстоит и немецкому первенству.
13 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Уточняется, что отложены все турниры, которые проводятся под эгидой организации. Матчи, назначенные на следующую неделю, не состоятся.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 145 тысяч человек. Около 71.6 тысячи человек выздоровели, умерли 5429 человек. В первой восьмерке по числу заболевших находятся четыре европейских страны: Италия, Франция, Испания и Германия.
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