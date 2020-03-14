У вылечившихся от коронавируса может наблюдаться ухудшение функций легких

PanARMENIAN.Net - Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. По их словам, у вылечившихся пациентов могут наблюдаться ухудшение функций легких и удушье при быстрой ходьбе, пишет Lenta.ru со ссылкой на South China Morning Post.

Глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн сообщил, что вывод о последствиях коронавируса основан на исследовании состояния около 12 выздоровевших пациентов. Двое или трое из них уже не могут делать то, что делали раньше, например, ходить без одышки. У 9 пациентов выявлены признаки, свидетельствующие о повреждении внутренних органов.

Пациенты пройдут дальнейшее обследование, по итогам которого планируется определить, как сильно у них ослаблена легочная функция. Кроме того, предстоит выяснить, насколько долгосрочный эффект может оказать COVID-19 на легкие.

Специалист также посоветовал выздоровевшим от коронавируса выполнять упражнения для стимулирования сердечно-сосудистой системы, например, заниматься плаванием. По его словам, это поможет легким восстановиться.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии новой инфекции.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 145 тысяч человек. Около 71.6 тысячи человек выздоровели, умерли 5429 человек.