У вылечившихся от коронавируса может наблюдаться ухудшение функций легких
14 марта 2020 - 13:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. По их словам, у вылечившихся пациентов могут наблюдаться ухудшение функций легких и удушье при быстрой ходьбе, пишет Lenta.ru со ссылкой на South China Morning Post.
Глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн сообщил, что вывод о последствиях коронавируса основан на исследовании состояния около 12 выздоровевших пациентов. Двое или трое из них уже не могут делать то, что делали раньше, например, ходить без одышки. У 9 пациентов выявлены признаки, свидетельствующие о повреждении внутренних органов.
Пациенты пройдут дальнейшее обследование, по итогам которого планируется определить, как сильно у них ослаблена легочная функция. Кроме того, предстоит выяснить, насколько долгосрочный эффект может оказать COVID-19 на легкие.
Специалист также посоветовал выздоровевшим от коронавируса выполнять упражнения для стимулирования сердечно-сосудистой системы, например, заниматься плаванием. По его словам, это поможет легким восстановиться.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии новой инфекции.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 145 тысяч человек. Около 71.6 тысячи человек выздоровели, умерли 5429 человек.
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