Первый зараженный коронавирусом в Грузии пошел на поправку

Первый зараженный коронавирусом в Грузии пошел на поправку
14 марта 2020 - 13:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Анализы первого пациента, заболевшего коронавирусом в Грузии, не выявили наличия инфекции, теперь врачи ждут результатов повторного теста. Об этом заявила глава Инфекционной больницы по лечебной части Марина Эзугбая.

Первый случай заболевания коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля у 50-летнего мужчины, прибывшего из Ирана через Азербайджан.

«На 14-й день ему (пациенту) провели тест, но тогда мы получили ответ о низкой концентрации вируса. Вчера мы повторили тест и ответ был отрицательный. Это хороший факт, но по правилам и протоколу необходимо повторить тест в течение 24 часов и если он будет отрицательным, мы сможем сказать, что пациент выздоровел», - сказала Эзугбая журналистам, пишет Sputnik-Грузия.

На утро 14 марта число заболевших в Грузии достигло 25 человек. Между тем, Национальный центр контроля заболеваний прогнозирует еще больший рост числа инфицированных.

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