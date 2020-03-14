В Армении еще два случая коронавируса в ранее изолированной группе

PanARMENIAN.Net - В Армении выявлено еще два случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РА.

Отмечается, что было проведено еще 38 тестирований: результаты 36 тестов оказались отрицательными, в 2 случаях наличие заболевания подтвердилось. Речь идет о гражданах из ранее изолированной группы лиц, контактировавших с вернувшейся из Италии жительницей Эчмиадзина.

«В настоящее время имеется 15 подтвержденных случаев, из которых только у одного - пневмония», - говорится в сообщении.

Вечером 13 марта сообщалось о 13 случаях заражения. Из Эчмиадзина были изолировали 100 граждан.