В Армении еще два случая коронавируса в ранее изолированной группе
14 марта 2020 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении выявлено еще два случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РА.
Отмечается, что было проведено еще 38 тестирований: результаты 36 тестов оказались отрицательными, в 2 случаях наличие заболевания подтвердилось. Речь идет о гражданах из ранее изолированной группы лиц, контактировавших с вернувшейся из Италии жительницей Эчмиадзина.
«В настоящее время имеется 15 подтвержденных случаев, из которых только у одного - пневмония», - говорится в сообщении.
Вечером 13 марта сообщалось о 13 случаях заражения. Из Эчмиадзина были изолировали 100 граждан.
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