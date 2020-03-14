ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 230 раз

ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 230 раз
14 марта 2020 - 16:03 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с 8 по 14 марта на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 230 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 2000 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР уверенно владеют оперативно-тактической обстановкой и продолжают предпринимать необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.

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