ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 230 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 8 по 14 марта на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 230 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 2000 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР уверенно владеют оперативно-тактической обстановкой и продолжают предпринимать необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.