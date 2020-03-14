Мэр Эчмиадзина призвала жителей оставаться дома и не покидать город без крайней необходимости

Мэр Эчмиадзина призвала жителей оставаться дома и не покидать город без крайней необходимости
14 марта 2020 - 16:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Мэр армянского Эчмиадзина, среди жителей которого были выявлены случаи заражения коронавирусом, призвала население города не покидать свои дома и выезжать из Эчмиадзина только при крайней необходимости. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в Facebook.

«Учитывая рост новых подтвержденных случаев коронавируса и их эпидемиологическую связь с Эчмиадзином, призываю воздержаться от услуг частных такси, осуществляющих нерегулярные пассажироперевозки по маршруту Эчмиадзин – Ереван (и в обратном направлении).

В целом прошу всех оставаться дома, покидать город только в случае крайней необходимости и на собственных автомобилях, а если это невозможно, то на общественном транспорте, поскольку он регулярно дезинфицируется», - написала мэр.

Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение.

В настоящее время в Армении выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом, 9 из которых приходятся на Эчмиадзин. У одного из пациентов - пневмония. Около 200 человек находятся в карантине.

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