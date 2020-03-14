Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки

PanARMENIAN.Net - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила флешмоб «Безопасные руки» для пропаганды самозащиты в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте. Он снялся в видеоролике и лично показал, что нужно не просто споласкивать ладони под водой, а обработать руки с мылом тщательно со всех сторон в течение двух минут.

«Мойте руки с водой и мылом чаще, обрабатывайте их спиртсодержащими антисептиками. При мытье используйте достаточно мыла. Нужно тереть с мылом не только ладони, но также тыльную сторону руки и между пальцами, а также каждый палец в отдельности. После мытья осушите руки одноразовым полотенцем», - перечислил глава ВОЗ основные правила, пишет «Российская газета».

ВОЗ призвала всех распространять этот видеоролик и публиковать в соцсетях свои видео с мытьем рук.

Напомним, мытье рук - одна из основных мер защиты от заражения COVID-19, а также вирусов гриппа, ОРВИ и других инфекций.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии новой инфекции.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 145 тысяч человек. Около 71.6 тысячи человек выздоровели, умерли 5429 человек.