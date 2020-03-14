Число случаев коронавируса в Армении достигло 18
14 марта 2020 - 17:58 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении выявлено еще 3 случая заболевания коронавирусом, общее число зараженных в стране достигло 18. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.
«В настоящее время у нас 18 положительных диагнозов коронавируса. У нас есть также хорошие новости: новые случаи - из ранее изолированной группы лиц», - заявил премьер.
По его словам, тест первого в стране зараженного коронавирусом пациента показал отрицательный результат, после повторного тестирования он будет считаться полностью здоровым.
Ранее 14 марта сообщалось о 15 случаях заболевания коронавирусом, 9 из которых приходились на Эчмиадзин. У одного из пациентов - пневмония. Около 200 человек находятся в карантине.
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