Число случаев коронавируса в Армении достигло 18

PanARMENIAN.Net - В Армении выявлено еще 3 случая заболевания коронавирусом, общее число зараженных в стране достигло 18. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«В настоящее время у нас 18 положительных диагнозов коронавируса. У нас есть также хорошие новости: новые случаи - из ранее изолированной группы лиц», - заявил премьер.

По его словам, тест первого в стране зараженного коронавирусом пациента показал отрицательный результат, после повторного тестирования он будет считаться полностью здоровым.

Ранее 14 марта сообщалось о 15 случаях заболевания коронавирусом, 9 из которых приходились на Эчмиадзин. У одного из пациентов - пневмония. Около 200 человек находятся в карантине.