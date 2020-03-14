В Армении выявлены еще 2 случая коронавируса в ранее изолированной группе
14 марта 2020 - 22:07 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении выявлены еще два случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.
По его словам, получены результаты еще 14 проведенных тестов на заражение: в 12 случаях наличие коронавируса не подтвердилось, 2 теста оказались положительными.
Речь идет о гражданах из ранее изолированной группы лиц, контактировавших с вернувшейся из Италии жительницей Эчмиадзина.
«К настоящему времени подтверждено 20 случаев, и мы надеемся, что завтра у нас будет 1 окончтельно выздоровевший пациент», - написал Торосян.
Ранее 14 марта сообщалось о 18 случаях заболевания коронавирусом, 11 из которых приходились на Эчмиадзин. У одного из пациентов - пневмония. Около 200 человек находятся в карантине.
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