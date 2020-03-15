Авиадиспетчеры Армении самоизолировались от коронавируса

PanARMENIAN.Net - Диспетчеры системы воздушного движения Армении самоизолировались от коронавируса. В частности, состав ЗАО «Армаэронавигация», ответственный за организацию безопасного воздушного движения на территории Армении и двух международных аэропортов республики, самоизолировался от коронавируса в административном здании компании.

Решение было принято совместно с министерством здравоохранения и руководством ЗАО «Армаэронавигация». Вынужденные меры были приняты в связи с выявлением факта заражения коронавирусом сотрудника компании в Эчмиадзине.

Для обеспечения непрерывного воздушного движения страны в настоящее время в здании находится руководство компании во главе с генеральным директором Артуром Гаспаряном и минимально необходимый состав диспетчеров и специалистов по инженерно-технической части из 75 человек.

Руководство компании экстренно организовало и предприняло все необходимые меры для обеспечения 14 дней непрерывной работы и отдыха сотрудников, помещенных под карантин.

Никто не может входить в административное здание компании, которое находится на территории аэропорта «Звартноц», а также двух других международных аэропортов в республике.

К настоящему времени в Армении подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом. О 7 из них стало известно 14 марта. Более 200 человек находятся в карантине.