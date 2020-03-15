У супруги премьера Испании выявили коронавирус

PanARMENIAN.Net - Супруга испанского премьер-министра Педро Санчеса - Бегонья Гомес заразилась коронавирусом COVID-19.

«Анализы, проведенные в последние часы во дворце Монклоа, людям, близким к премьер-министру, дали положительный результат в случае его супруги Бегоньи Гомес», - говорится в сообщении правительства Испании.

Отмечается, что испанский премьер и его 45-летняя супруга чувствуют себя хорошо. Они оба находятся во дворце Монклоа и постоянно следуют профилактическим мерам, установленным органами здравоохранения, пишет РБК.

14 марта испанские власти из-за угрозы распространения коронавируса ограничили движение по стране. В частности, выходить из дома можно только на работу, в магазин на продуктами, в аптеку за лекарствами, а также за покупкой предметов первой необходимости. Ограничения не коснутся тех, кто ухаживает за пожилыми людьми, детьми, инвалидами или направляется в банки или страховые компании. Также власти пообещали учитывать форс-мажорные обстоятельства. На фоне распространения коронавирусной инфекции в Испании также закроются все магазины, за исключением продуктовых и аптек, а также временно перестанут работать бары, отели и учебные заведения.

Первый случай заболевания коронавирусом в Испании выявили 1 февраля. Носителем вируса оказался один из пяти немецких туристов, которые содержались на карантине в одной из клиник острова Гомера (Канарские острова).