В Грузии произошла третичная передача коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Грузии зафиксирован факт третичного инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил 14 марта глава Национального центра Грузии по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Под третичным случаем подразумевается передача вируса от лица, имевшего контакт с инфицированным, третьему лицу.

Как отметил Гамкрелидзе, в настоящее время в Грузии зарегистрировано 30 подтвержденных случаев коронавируса, пишет «Грузия-Online».

«Подтвержденные сегодня случаи связаны с Италией. Два из 30 случаев связаны с Ираном, один - с Испанией, остальные напрямую или косвенно связаны с Италией. Из них 12 случаев связаны с поездкой в Италию, а 10 случаев - с контактом с подтвержденным случаем. Теперь у нас есть так называемая третичная передача, то есть последующий контакт лица, находившегося в контакте с подтвержденным случаем. Третичная передача означает, что у нас появились случаи внутренней передачи коронавируса», - отметил Гамкрелидзе.

В настоящее время в Грузии в карантине находятся 314 человек, 1100 - в самоизоляции.

По данным на утро 15 марта, общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 156 тысячи человек. Из тех, у кого был диагностирован коронавирус 5819 человек умерли, 72624 человек выздоровели.