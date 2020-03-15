Правительство Британии планирует закрыть в карантин всех жителей старше 70 лет

Правительство Британии планирует закрыть в карантин всех жителей старше 70 лет
15 марта 2020 - 17:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Каждый британец старше 70 лет должен будет оставаться дома в течение длительного периода времени, чтобы защититься от коронавируса. Официальное решение властей об этом будет объявлено в ближайшие недели, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Речь идет об «очень долгом промежутке времени», и власти понимают, что просят от людей многого, сказал министр, пишет BBC.

Согласно плану правительства, британцам старше 70 лет нельзя будет выходить из дома и принимать посетителей, а еду и медикаменты им будут доставлять до двери.

Наибольший период, на который людям предложат самоизолироваться, может составить около 12 недель.

Премьер-министр Борис Джонсон намерен призвать британские компании производить больше аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования как можно быстрее, чтобы помочь Национальной службе здравоохранения справиться с эпидемией.

Правительство столкнулось с критикой из-за недостаточно эффективной борьбы с эпидемией, в то время как число погибших от коронавирусной инфекции 15 марта выросло до 21. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Британии по данным на 15 марта составляло 1140, почти 38 тысяч человек были протестированы. Анализы на коронавирус пока берут только у пациентов больниц.

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