Число случаев коронавируса в Армении достигло 23
15 марта 2020 - 14:41 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении выявлено 3 новых случая заражения коронавирусом, таким образом общее число зараженных достигло 23. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.
По его словам, получены результаты еще 52 проведенных тестов на заражение: в 49 случаях наличие коронавируса не подтвердилось, 3 теста оказались положительными.
Речь идет о гражданах из ранее изолированной группы лиц, контактировавших с вернувшейся из Италии жительницей Эчмиадзина.
«Состояние здоровья 21 пациента, включая ребенка, удовлетворительное. У двух других пациентов пневмония, их жизням также не угрожает опасность», - отметил министр.
Результаты тестов первого пациента в Армении оказались отрицательными, ожидается, что он полностью поправился. Окончательно станет известно 15 марта, после получения результатов повторного теста.
Ранее сообщалось о 20 зараженных. Более 200 человек находятся в карантине.
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