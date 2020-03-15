Число случаев коронавируса в Армении достигло 23

PanARMENIAN.Net - В Армении выявлено 3 новых случая заражения коронавирусом, таким образом общее число зараженных достигло 23. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

По его словам, получены результаты еще 52 проведенных тестов на заражение: в 49 случаях наличие коронавируса не подтвердилось, 3 теста оказались положительными.

Речь идет о гражданах из ранее изолированной группы лиц, контактировавших с вернувшейся из Италии жительницей Эчмиадзина.

«Состояние здоровья 21 пациента, включая ребенка, удовлетворительное. У двух других пациентов пневмония, их жизням также не угрожает опасность», - отметил министр.

Результаты тестов первого пациента в Армении оказались отрицательными, ожидается, что он полностью поправился. Окончательно станет известно 15 марта, после получения результатов повторного теста.

Ранее сообщалось о 20 зараженных. Более 200 человек находятся в карантине.