В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии и рассказали о пике заболевания
15 марта 2020 - 15:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Пройден ли пик заболевания коронавирусом COVID-19, пока говорить невозможно, так как для этого нет достаточных данных. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, передает РБК.
В Европе наибольшее число обнаруженных случаев в Италии, где вирус диагностирован у 17760 человек. В Италии также и самая высокая смертность от заболевания - больше 1000 случаев летального исхода. Объяснить высокое количество смертей можно тем, что эпидемию невозможно распознать, указывает Вуйнович: «Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось, непонятно, в настоящий момент ведутся исследования совместно с экспертами. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться».
Чем старше население, тем больше смертность, поэтому в Италии более 1000 смертей, добавила она.
В целом, по данным ВОЗ, смертность сейчас составляет около 3%, но точная цифра будет известна, когда эпидемия закончится. «Пока мы не видим смертности детей и молодых людей, но по мере увеличения возраста заболевших растет смертность. В возрастной группе старше 80 лет (не везде) смертность может достигать 14%», - отметила Вуйнович. По ее словам, у детей заболевание чаще всего проходит в легкой форме, протекающей как ОРВИ.
В настоящее время также нет доказательств того, что источником заражения могли стать домашние животные, например собаки и кошки. Неизвестно пока также о том, возможно ли повторное заражение переболевшего человека. «Поэтому сейчас и стараются прослеживать каждого пациента. Китай в этом плане делает огромную работу, там публикуется два десятка научных статей каждый день»,- сказала Вуйнович.
По данным на утро 15 марта, общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 156 тысячи человек. Из тех, у кого был диагностирован коронавирус 5819 человек умерли, 72624 человек выздоровели.
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