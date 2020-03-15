В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии и рассказали о пике заболевания

В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии и рассказали о пике заболевания
15 марта 2020 - 15:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Пройден ли пик заболевания коронавирусом COVID-19, пока говорить невозможно, так как для этого нет достаточных данных. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, передает РБК.

В Европе наибольшее число обнаруженных случаев в Италии, где вирус диагностирован у 17760 человек. В Италии также и самая высокая смертность от заболевания - больше 1000 случаев летального исхода. Объяснить высокое количество смертей можно тем, что эпидемию невозможно распознать, указывает Вуйнович: «Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось, непонятно, в настоящий момент ведутся исследования совместно с экспертами. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться».

Чем старше население, тем больше смертность, поэтому в Италии более 1000 смертей, добавила она.

В целом, по данным ВОЗ, смертность сейчас составляет около 3%, но точная цифра будет известна, когда эпидемия закончится. «Пока мы не видим смертности детей и молодых людей, но по мере увеличения возраста заболевших растет смертность. В возрастной группе старше 80 лет (не везде) смертность может достигать 14%», - отметила Вуйнович. По ее словам, у детей заболевание чаще всего проходит в легкой форме, протекающей как ОРВИ.

В настоящее время также нет доказательств того, что источником заражения могли стать домашние животные, например собаки и кошки. Неизвестно пока также о том, возможно ли повторное заражение переболевшего человека. «Поэтому сейчас и стараются прослеживать каждого пациента. Китай в этом плане делает огромную работу, там публикуется два десятка научных статей каждый день»,- сказала Вуйнович.

По данным на утро 15 марта, общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 156 тысячи человек. Из тех, у кого был диагностирован коронавирус 5819 человек умерли, 72624 человек выздоровели.

Photo. Getty Images
 Самое значимое
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
В РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусомВ РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусом
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Оттепель и беспрецедентная демократизация в Азербайджане
Кардашьян посетила Белый дом вместе с освобожденными ее усилиями заключенными
Число жертв коронавируса в Иране превысило 100 человек: В стране закрывают школы и вузы
Перемирие и патрулирование: Каковы результаты встречи Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
В Италии впервые наблюдается снижение смертности от коронавируса Всего в стране выздоровели около 2000 человек
Число случаев коронавируса в Армении достигло 23 Речь идет о гражданах из ранее изолированной группы лиц
Правительство Британии планирует закрыть в карантин всех жителей старше 70 лет Речь идет об «очень долгом промежутке времени»
В Грузии произошла третичная передача коронавируса В настоящее время в Грузии зарегистрировано 30 подтвержденных случаев коронавируса