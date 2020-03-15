В Италии впервые наблюдается снижение смертности от коронавируса
15 марта 2020 - 16:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Число выздоровевших от коронавируса в Италии за сутки выросло на треть. Об этом заявил глава Службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
«Сегодня у нас 527 выздоровевших, всего их стало 1966», - сказал он на брифинге, пишет РИА Новости.
Боррелли также сообщил, что умерли 175 человек за сутки. Накануне их число составляло 250. Таким образом, показатель снизился на 30% по сравнению со вчерашним днем.
Число случаев заразившихся в Италии за сутки увеличилось почти на 3.5 тысячи - теперь их насчитывается 21.1 тысячи человек, включая выздоровевших.
В Италии закрыты все школы и другие учебные заведения, кинозалы, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, бары. Власти запретили массовые мероприятия и закрыли въезд для туристов. Премьер-министр Джузеппе Конте обобщил суть принятых мер одной фразой, которая должна отныне стать девизом для итальянцев: «Я остаюсь дома».
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