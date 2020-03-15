В Азербайджане еще у четверых выявлен коронавирус
15 марта 2020 - 17:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Еще у четырех граждан Азербайджана обнаружен коронавирус COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
«В настоящее время они помещены в больницы со специальным режимом. Состояние больных оценивается как нормальное, проводятся соответствующие мероприятия по их лечению», - отмечается в сообщении, пишет «Интерфакс-Азербайджан».
По данным оперативного штаба, на 15 марта в Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен у 23 человек, из которых 6 выздоровели.
После необходимого лечения из больницы были отпущены 6 граждан Азербайджана, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Кроме того, 12 марта один человек, вернувшийся из Ирана, скончался.
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