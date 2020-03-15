В Армении выявили еще 3 случая коронавируса, один - не из числа изолированных

PanARMENIAN.Net - В Армении выявлено 3 новых случая заражения коронавирусом, таким образом общее число зараженных достигло 26. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

По его словам, двое новых зараженных - граждане из ранее изолированной группы лиц, контактировавших с вернувшейся из Италии жительницей Эчмиадзина. Один случай выявлен в городе Мегри у гражданина, недавно вернувшегося из Италии.

Как сообщил министр, на сегодняшний день было проведено 577 тестирований для выявления коронавируса.

«В настоящее время 300 граждан изолированы. Те, кто находился в тесном контакте с новыми зараженными, выясняются для изоляции», - написал Торосян.

Ранее 15 марта сообщалось о 23 зараженных.