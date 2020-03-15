В Армении выявлены еще 2 случая коронавируса: Первый пациент выздоровел
15 марта 2020 - 22:30 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении выявлено 2 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.
По его словам, новые случаи взаимосвязаны. Сейчас выясняется круг общения новых пациентов.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 28.
«У нас также есть хорошая новость. Первый пациент сдал повторный тест, и его результат оказался отрицательным, то есть он выздоровел»,- отметил Торосян.
В свою очередь, премьер-министр РА Никол Пашинян сообщил, что в зоне риска находятся два пациента в возрасте 71 и 67 лет.
Ранее 15 марта сообщалось о 26 случаях заражения. В настоящее время 300 граждан изолированы.
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