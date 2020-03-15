Пашинян: Примем соответствующие решения, если референдум и эпидемиологическая ситуация войдут в противоречие друг с другом

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможности переноса референдума по поправкам в Конституцию РА из-за коронавируса.

В Армении референдум по конституционным изменениям назначен на 5 апреля. Поправки предусматривают досрочное сложение полномочий председателя и членов Конституционного суда.

По словам Пашиняна, ни одна политическая цель не может быть выше общественной безопасности и здоровья. «Если ситуация будет такой, что референдум и эпидемиологическая ситуация противоречат друг другу, то примем соответствующее решение», - сказал премьер.

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 28, 18 из которых связаны с Эчмиадзином. Один из пациентов - первый, выздоровел. Таким образом, сейчас в стране есть 27 зараженных, в зоне риска находятся два пациента в возрасте 71 и 67 лет. Более 300 человек изолированы.