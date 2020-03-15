Пашинян: Примем соответствующие решения, если референдум и эпидемиологическая ситуация войдут в противоречие друг с другом
15 марта 2020 - 23:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможности переноса референдума по поправкам в Конституцию РА из-за коронавируса.
В Армении референдум по конституционным изменениям назначен на 5 апреля. Поправки предусматривают досрочное сложение полномочий председателя и членов Конституционного суда.
По словам Пашиняна, ни одна политическая цель не может быть выше общественной безопасности и здоровья. «Если ситуация будет такой, что референдум и эпидемиологическая ситуация противоречат друг другу, то примем соответствующее решение», - сказал премьер.
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 28, 18 из которых связаны с Эчмиадзином. Один из пациентов - первый, выздоровел. Таким образом, сейчас в стране есть 27 зараженных, в зоне риска находятся два пациента в возрасте 71 и 67 лет. Более 300 человек изолированы.
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«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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