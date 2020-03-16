В Армении 2 новых случая коронавируса
16 марта 2020 - 09:23 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении зарегистрировано два новых случая коронавируса, сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян. Один из них связан с известной помолвкой в Эчмиадзине, ставшей основным очагом распространения вируса, второй – с одним из случаев, обнаруженным 15 марта.
Премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, сообщил, что один из ранее обнаруженных случаев связан с Ереваном, с работником одного из производственных объектов. Круг его общения уже изолируется.
Всего в стране зарегистрировано 30 случаев, один из больных вылечился, не принимая лекарств. Активных больных, таким образом, 29.
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