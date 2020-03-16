Тест армянского премьера на коронавирус показал отрицательный результат
16 марта 2020 - 09:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Повторный тест премьер-министра Армении Никола Пашиняна на коронавирус показал, что премьер здоров. Об этом сообщил сам премьер в Facebook.
15 марта Пашинян заявил, что имел контакт с оказавшимся зараженным коронавирусом жителем города Мегри. Контакт произошел в закусочной в рамках агиткампании, когда премьер раздавал буклеты относительно предстоящего в стране референдума по поправкам в Конституцию.
В первый раз Пашинян и семья сдавали тест после инофмации о коронавирусе в рядах высшего руководства Бразилии. Супруга премьера Анна Акопян встречалась с первой леди Бразилии 6 марта.
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 30, 19 из которых связаны с помолвкой в Эчмиадзине. Один из пациентов - первый, выздоровел. Таким образом, на утро 16 марта в стране есть 29 зараженных. Более 300 человек изолированы.
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