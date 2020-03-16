Казахстан ввел режим ЧП: Въезд граждан Армении в страну ограничен
16 марта 2020 - 12:32 AMT
PanARMENIAN.Net - 15 марта президент Казахстана подписал указ о введении чрезвычайного положения в стране в целях обеспечения безопасности населения и предотвращения распространения пандемии нового типа коронавируса (COVID-19).
Чрезвычайное положение будет действовать до 07:00 15 апреля 2020 года.
Как сообщает МИД Армении, с 16 марта установлены временные ограничения на въезд всеми видами транспорта на территорию Республики Казахстан для иностранцев, в том числе граждан РА. В то же время ограничения на выезд с территории Казахстана не будут действовать для граждан Армении, которые собираются возвратиться на родину. Указанное ограничение не будет применимо в отношении персонала дипломатической службы страны и иностранных государств и членов их семей, членов делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению МИД РК, иностранцев - обладателей видов на жительство на территории Республики Казахстан, иностранцев, являющихся членами семей граждан Республики Казахстан.
В посольстве Республики Армения действует круглосуточная горячая линия, по номеру +7 778 229 18 81, которая активна также в приложении WhatsApp.
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