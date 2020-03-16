Пашинян: В 15:00 обсудим введение режима ЧП

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении в 15:00 обсудит вопрос введения режима чрезвычайного положения в стране. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Премьер отметил, что правительство, скорее всего, примет решение о введении режима ЧП.

После этого по закону будет объявлено заседание Национального собрания, правительство ответит на вопросы депутатов.

Премьер также отметил, что в настоящее время в Армении изолированы 300 граждан, и создаются условия для изоляции еще 300 человек.

Всего в Армении зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом, один из больных вылечился, не принимая лекарств. Активных больных, таким образом, 29.