Пашинян: В 15:00 обсудим введение режима ЧП

Пашинян: В 15:00 обсудим введение режима ЧП
16 марта 2020 - 11:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении в 15:00 обсудит вопрос введения режима чрезвычайного положения в стране. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Премьер отметил, что правительство, скорее всего, примет решение о введении режима ЧП.

После этого по закону будет объявлено заседание Национального собрания, правительство ответит на вопросы депутатов.

Премьер также отметил, что в настоящее время в Армении изолированы 300 граждан, и создаются условия для изоляции еще 300 человек.

Всего в Армении зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом, один из больных вылечился, не принимая лекарств. Активных больных, таким образом, 29.

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