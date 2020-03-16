В США начнутся клинические испытания разработанной компанией Афеяна вакцины против коронавируса
16 марта 2020 - 12:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-Cov-2 начнутся в США, в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в городе Сиэтл. Первый участник испытаний получит экспериментальную дозу 16 марта, пишет Deutsche Welle.
Всего в испытаниях примут участие 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет. Они будут получать разные дозы вакцины, разработанной базирующейся в штате Массачусетс биотехнологической компанией Moderna, основателем которой является американский инженер-технолог армянского происхождения Нубар Афеян, а также Национальными институтами здравоохранения США (NIH).
Также проанонсировано возможное начало в апреле клинических испытаний антикоронавирусной вакцины, разработанной американской компанией Inovio Pharmaceuticals, в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-сити. В испытаниях примут участие несколько десятков добровольцев.
Вакцина, по словам разработчиков, была создана в рекордные сроки, учитывая угрозу дальнейшего распространения коронавируса,- всего за 42 дня с момента секвенирования генома вируса. Над проблемой работали почти 100 сотрудников Moderna, работа велась даже на выходных.
Как изобретатель, предприниматель и генеральный директор, Нубар Афеян стал соучредителем и помог создать 40 компаний за свою 30-летнюю карьеру. Он также является основателем и генеральным директором компании Flagship Pioneering, которая внедряет системные инновации в области наук о жизни человека. Афеян в 2015 году стал сооснователем гуманитарной инициативы «Аврора».
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