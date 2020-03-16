РФ закрывает границу с Белоруссией

PanARMENIAN.Net - Российские власти решили закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей. Об этом заявил на оперативном совещании премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов. Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», - заявил он, пишет ТАСС. Как отметил Мишустин, в РФ вирус занесли приехавшие из других стран, где инфекция ранее уже распространилась. «Рост числа заболевших в России, который мы наблюдаем в последние дни, происходит уже за счет их близких или тех, с кем они контактировали», - сказал Мишустин. «Мы последовательно, в зависимости от развития пандемии, закрываем свои границы. В первую очередь мы это сделали с Китаем и другими странами Азии, которые первые столкнулись с этой угрозой», - сказал он.

Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.

В России зафиксировали 63 случая коронавируса. За последние сутки положительный результат на заболевание получили еще четыре пациента: три в Московской области и еще один в Тюменской. С 13 марта в Московской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. В регионе запретили массовые мероприятия с числом участников более 5000, а в школах и детских садах ввели режим свободного посещения.