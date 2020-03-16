Магазины и пункты общепита Эчмиадзина получают медицинский спирт и хлор

PanARMENIAN.Net - Мэрия армянского Эчмиадзина, ставшего очагом распространения коронавируса, с 16 марта всем пунктам общественного питания, а также продуктовым и овощным магазинам раздаст медицинский спирт и хлор. Об этом на своей странице в Facebook сообщила мэр Эчмиадзина Диана Гаспарян.

«В Эчмиадзине улицы и тротуары уже несколько дней дезинфицируются хлорным раствором, вчера мы приобрели большое количество хлора. Мэрия закупила также и большое количество медицинского спирта, поскольку специалисты утверждают, что он оказывает эффективное влияние на предотвращение коронавируса. Ими можно будет очищать дверные и оконные ручки», - отметила мэр.

По ее словам, медицинский спирт и хлор будут розданы как в центре города, так и на окраинах.

«Мы будем следить, чтобы эти территории дезинфицировали должным образом», - сообщила Гаспарян.

Всего в Армении зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом, основной очаг - Эмиадзин. Один из больных вылечился, не принимая лекарств. Активных больных, таким образом, 29.