Армянка лидирует на выборах мэра Страсбурга
16 марта 2020 - 13:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Французский эколог и политический деятель армянского происхождения Жанна Барсегян лидирует в первом туре выборов мэра французского страсбурга, пишет 20 Minutes.
После первого тура, прошедшего 15 марта, Барсегян набрала 27.6% голосов.
Однако явка на выборы была чрезвычайно низкой из-за коронавируса.
5 октября 2019 года гражданское собрание выбрало Барсегян главой списка блока «Страсбургский эколог и гражданин» на выборах в городской муниципалитет в марте 2020 года.
Жанна Барсегян родилась в Парижском регионе, но в 2002 году переехала в Страсбург, где проживает до сих пор.
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