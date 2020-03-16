Армянка лидирует на выборах мэра Страсбурга

PanARMENIAN.Net - Французский эколог и политический деятель армянского происхождения Жанна Барсегян лидирует в первом туре выборов мэра французского страсбурга, пишет 20 Minutes.

После первого тура, прошедшего 15 марта, Барсегян набрала 27.6% голосов.

Однако явка на выборы была чрезвычайно низкой из-за коронавируса.

5 октября 2019 года гражданское собрание выбрало Барсегян главой списка блока «Страсбургский эколог и гражданин» на выборах в городской муниципалитет в марте 2020 года.

Жанна Барсегян родилась в Парижском регионе, но в 2002 году переехала в Страсбург, где проживает до сих пор.