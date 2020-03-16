Армянские таксисты Барселоны будут бесплатно перевозить медработников

Армянские таксисты Барселоны будут бесплатно перевозить медработников
16 марта 2020 - 16:09 AMT

PanARMENIAN.Net - В Барселоне водители такси армянской национальности предлагают бесплатно перевозить медработников в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Об этом сообщает посольство Армении в Испании.

В Facebook в группе Los Armenios таксисты-армяне из Барселоны разместили предложение о бесплатной перевозке врачей. Они также опубликовали свои номера телефонов.

По последним данным, число инфицированных в Испании составляет около 8000 человек, около 300 - умерли.

 Самое значимое
Потенциальную вакцину от коронавируса разработала компания Нубара АфеянаПотенциальную вакцину от коронавируса разработала компания Нубара Афеяна
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Фото с армянкой претендует на премию World Press PhotoФото с армянкой претендует на премию World Press Photo
Фото было сделано в центре приема беженцев в польском городе Подкова-Лесьна
Алиев опять заявил o принадлежности Карабаха АзербайджануАлиев опять заявил o принадлежности Карабаха Азербайджану
Алиев отметил, что руководство Армении выступает «с противоречивыми и безответственными заявлениями»,
Еще одного гражданина Армении эвакуируют из КитаяЕще одного гражданина Армении эвакуируют из Китая
Остальные граждане Армении, находящиеся в зоне карантина, отказались от возможности эвакуироваться
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
МО Арцаха: Число нарушений Азербайджаном режима прекращения огня в 2019 году – самое низкое с 2010-го
«Мы высоко ценим наши отношения с Арменией»: Путин поздравил Пашиняна с Новым годом
Армянский Каханд Пап – в списке самых популярных Дедов Морозов СНГ
Ереван - в топ-5 городов СНГ для путешествий на новогодние ярмарки
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Армения и Россия на 2 недели ограничивают пассажироперевозки При этом, возвращение граждан двух стран на свою родину будет обеспечено
Правительство Армении предлагает на месяц ввести режим ЧП в стране После этого по закону будет объявлено заседание Национального собрания
В Турции зарезали афганца из-за подозрения, что он «принес коронавирус» Афганец был доставлен в больницу в тяжелом состоянии
В Москве пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы Первичные анализы у 40-летней женщины дали положительный результат