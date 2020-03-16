Армянские таксисты Барселоны будут бесплатно перевозить медработников
16 марта 2020 - 16:09 AMT
PanARMENIAN.Net - В Барселоне водители такси армянской национальности предлагают бесплатно перевозить медработников в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Об этом сообщает посольство Армении в Испании.
В Facebook в группе Los Armenios таксисты-армяне из Барселоны разместили предложение о бесплатной перевозке врачей. Они также опубликовали свои номера телефонов.
По последним данным, число инфицированных в Испании составляет около 8000 человек, около 300 - умерли.
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