В Москве пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

В Москве пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы
16 марта 2020 - 12:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из медицинского центра в московском районе Коммунарка.

Первичные анализы у 40-летней женщины дали положительный результат. Однако она устала сидеть в изоляции и решила сбежать, пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «112».

На поиски пациентки отправились полицейские. Они оперативно нашли женщину у нее дома в Кунцево.

Похожий случай произошел 4 марта в Домодедове. Прилетевший из Италии пациент с симптомами коронавируса сбежал из местной больницы. Спустя некоторое время его задержали и вернули в медучреждение.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России составляет 63. Три человека выздоровели.

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