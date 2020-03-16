В Турции зарезали афганца из-за подозрения, что он «принес коронавирус»
16 марта 2020 - 14:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В турецком городе Конья местный житель с ножом напал на афганского рыбака, который ловил рыбу в озере. Нападение было совершено по причине подозрений местного жителя в том, что афганец «распространяет коронавирус».
Нападающий подошел к двум афганцам, спросил: «Вы сюда коронавирус принесли?»
Затем разгорелся спор, в ходе которого гражданин Турции зарезал афганца. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, пишет Ermenihaber.
По некоторым данным, нападавший турок психически нездоров.
В Турции зарегистрировано 18 подтвержденных случаев коронавируса. Около 170 000 человек инфицированы коронавирусом по всему миру, более 6500 человек умерли, и около 78 000 - выздоровели.
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