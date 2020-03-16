Wizz Air отложил рейсы Вильнюс-Ереван на неопределенный срок

PanARMENIAN.Net - Лоукостер Wizz Air отложил на неопределенный срок первый рейс Вильнюс-Ереван, запланированный на 20 марта. Об этом говорится на странице посольства Армении в Литве, Латвии и Эстонии в Facebook.

Решение было принято из-за распространения коронавируса. Wizz Air объявила, что все рейсы из Литвы и Литвы пп разным направлениям, включая Ереван, будут отменены с 17 марта.

Если билеты были приобретены непосредственно с веб-сайта авиакомпании или с мобильного приложения, 120% стоимости будут автоматически возвращены на счет пользователя в Wizz Air. Деньги могут быть использованы для покупки авиабилетов в течение 24 месяцев.

Пассажиры получат письма с указанием того, что необходимо сделать, чтобы вернуть деньги на банковский счет. В этом случае они получат 100% суммы.