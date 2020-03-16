Правительство Армении предлагает на месяц ввести режим ЧП в стране
16 марта 2020 - 15:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на внеочередном заседании 16 марта обсуждает вопрос введения режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса в стране.
Согласно постановлению правительства Республики Армения, предлагается с 17:00 16 марта ввести в стране чрезвычайное положение, которое продлится до 09:00 16 апреля.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, анонсируя проведение заседания, отметил, что правительство, скорее всего, примет решение о введении режима ЧП. После заседания закону будет объявлено заседание Национального собрания, правительство ответит на вопросы депутатов.
Всего в Армении зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом, 19 из которых связаны с Эчмиадзином. Один из больных вылечился, не принимая лекарств. Активных больных, таким образом, 29. 300 человек изолированы, еще 300 готовятся к изоляции.
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