Правительство Армении предлагает на месяц ввести режим ЧП в стране

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на внеочередном заседании 16 марта обсуждает вопрос введения режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса в стране.

Согласно постановлению правительства Республики Армения, предлагается с 17:00 16 марта ввести в стране чрезвычайное положение, которое продлится до 09:00 16 апреля.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, анонсируя проведение заседания, отметил, что правительство, скорее всего, примет решение о введении режима ЧП. После заседания закону будет объявлено заседание Национального собрания, правительство ответит на вопросы депутатов.

Всего в Армении зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом, 19 из которых связаны с Эчмиадзином. Один из больных вылечился, не принимая лекарств. Активных больных, таким образом, 29. 300 человек изолированы, еще 300 готовятся к изоляции.