Обряды в церквях Армении будут проходить без прихожан
16 марта 2020 - 17:14 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении церковные службы будут проходить без участия. Такое решение Совет Епископального собрания принял, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Совет проходил под председательством католикоса всех армян Гарегина II.
Всего в Армении зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом, 19 из которых связаны с Эчмиадзином. Один из больных вылечился, не принимая лекарств. Активных больных, таким образом, 29. 300 человек изолированы, еще 300 готовятся к изоляции.
Правительство Армении на внеочередном заседании 16 марта предложило ввести чрезвычайное положение в стране на месяц.
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