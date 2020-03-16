Обряды в церквях Армении будут проходить без прихожан

PanARMENIAN.Net - В Армении церковные службы будут проходить без участия. Такое решение Совет Епископального собрания принял, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Совет проходил под председательством католикоса всех армян Гарегина II.

Всего в Армении зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом, 19 из которых связаны с Эчмиадзином. Один из больных вылечился, не принимая лекарств. Активных больных, таким образом, 29. 300 человек изолированы, еще 300 готовятся к изоляции.

Правительство Армении на внеочередном заседании 16 марта предложило ввести чрезвычайное положение в стране на месяц.