В Иране жертвами коронавируса за сутки стало рекордное для страны число людей

PanARMENIAN.Net - Число жертв коронавируса в Иране за сутки выросло на рекордный для страны показатель в 129 человек и составило 853 человека.

Общее число заболевших коронавирусом в Иране составляет почти 15,000 человек, за сутки выявили 1000 новых случаев. По данным иранских СМИ, вылечились от COVID-19 почти 5000 человек из этих 15000, пишет «Интерфакс».

В министерстве здравоохранения страны отметили, что единственный способ бороться с коронавирусом - не выходить из дома без необходимости.

Иран занимает третье место в мире после Италии и Китая по числу заболевших коронавирусом и по числу умерших от него. СМИ сообщают, что вирусом заразились и многие иранские высокопоставленные лица, например, один из советников верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.