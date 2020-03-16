Число заразившихся коронавирусом в РФ за день увеличилось на 30 человек
16 марта 2020 - 17:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Число заболевших коронавирусом в России достигло 93 человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По состоянию на 15 марта в России было зафиксировано 63 случая болезни. Таким образом, за день количество заболевших выросло на 30 человек.
Это рекордное за сутки число заболевших коронавирусом в России, пишут «Ведомости».
По словам вице-премьера, из 93 случаев заболевания в России 86 случаев завозные. В семи случаях заражение произошло внутри страны. 79 человек находится в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без симптомов. Состояние средней тяжести наблюдается у двух пациентов из-за незначительной одышки, сообщила Голикова на совещании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в России. Под наблюдением врачей находятся 15.000 человек.
Она отметила, что в России ежедневно производится до 100.000 тест-систем по выявлению коронавируса. Тестирование проходят все прибывающие в Россию из государств с неблагоприятной ситуацией с распространением вируса. Роспотребнадзор направит тест-системы на коронавирус во все регионы, которые готовы их принять, подчеркнула Голикова.
Ранее стало известно, что Армения и Россия договорились об ограничении на две недели пассажироперевозок между странами. При этом, возвращение граждан двух стран на свою родину будет обеспечено. Будет сохранен бесперебойный процесс грузоперевозок.
Всего в Армении зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом, 19 из которых связаны с Эчмиадзином. Один из больных вылечился, не принимая лекарств. Активных больных, таким образом, 29.
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