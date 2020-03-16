Конституционный суд России признал легитимным обнуление сроков Путина

PanARMENIAN.Net - Конституционный суд России признал законными поправки в Конституцию. В том числе поправку, позволяющую президенту Владимиру Путину обнулить свои президентские сроки.

Принцип демократического правового государства предполагает, хотя и не предопределяет ограничения сроков президента, говорится в сообщении КС. Однако, принцип народовластия - возможность избрания народом на свободных выборах подходящего главу государства.

«Баланс ищет конституционный законодатель, в том числе с учетом конкретно-исторических факторов, включая риски и вызовы», - указывают судьи КС, пишут «Ведомости».

Вопрос о числе сроков может быть решен по-разному, в том числе и так, как в «законе о поправке в Конституцию», говорится в заключении КС. Базовые конституционные характеристики государства от этого пострадать не должны - они защищены развитым парламентаризмом, реальной многопартийностью, политической конкуренцией, эффективной моделью разделения властей и правосудием. В поправках к Конституции все эти гарантии укрепляются, уверены судьи КС.

Поскольку изменения в Конституции должны быть поддержаны голосованием россиян, возможность занимать должность президента больше двух сроков подряд возникнет только при поддержке народа, отмечает КС: «Это придает решению дополнительную конституционную легитимность. И в любом случае глава государства при избрании на новый срок должен будет получить поддержку граждан на конкурентных выборах».

10 марта депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления в силу поправок в Конституцию снять ограничение для президента на два срока или обнулить их. Соответствующую поправку внесли на рассмотрение в Госдуму. Позже, выступая в парламенте, Путин одобрил предложение обнулить сроки, но при условии подтверждения законности такой поправки Конституционным судом. Обнуление сроков позволит Путину участвовать в новых выборах.