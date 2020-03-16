Режим ЧП в Армении: Кто и как может пересекать границу

PanARMENIAN.Net - В Армении вступило в силу чрезвычайное положение, решение о котором приняло правительство страны. Режим ЧП введен на месяц - до 14 апреля.

Таким образом, по решению комендатуры, участие в свадьбах и похоронах в опасных местах должно быть ограничено 20 участниками. Другие массовые мероприятия и собрания по всей стране запрещены.

Для всех граждан РА и членов их семей, независимо от гражданства, въезд в Армению будет разрешен. Все, кто не является гражданами Республики Армения, но имеет вид на жительство, могут въезжать в Армению. Запрещен только въезд граждан из стран с тяжелой эпидемической ситуацией или посетивших эти страны в течение 14 последних дней. Комендатура может устанавливать исключения. Въезд дипломатов будет обеспечен.

Гражданам Армении, помимо водителей грузовиков, будет запрещено покидать страну наземным транспортом. При этом, покинуть страну по воздуху разрешено, если в стране, куда направляется гражданин, не действует запрет на въезд. Иностранным гражданам разрешается покидать Армению только воздушным транспортом, сухопутным - только водителям грузовиков.

Таким образом, все граждане Республики Армения, все члены их семей, а также все лица, имеющие вид на жительство, могут въезжать в Армению.

Всего в Армении зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом, 19 из которых связаны с Эчмиадзином. Один из больных вылечился, не принимая лекарств. Активных больных, таким образом, 29. Около 600 человек изолированы или находятся в процессе изоляции.