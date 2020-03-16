ЕС предлагает запретить въезд иностранцев

PanARMENIAN.Net - Евросоюз планирует ввести запрет на поездки на свою территорию для иностранцев во всех случаях, кроме неотложных. Соответствующие меры предложила президент Еврокомиссии Урсула Фон Дер Лейен.

Первоначально ограничения будут введены на 30 дней, позже этот срок может быть продлен, пишет Meduza.

Под ограничения не попадут иностранцы, постоянно проживающие в ЕС, члены семей граждан ЕС, а также дипломаты и медицинские работники. Запрет также не будет распространяться на жителей Великобритании, которая официально покинула ЕС в январе.

С середины марта многие страны ЕС из-за ситуации вокруг коронавирусу ограничивают или полностью запрещают пересечение своих границ на национальном уровне.