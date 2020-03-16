Больницы Армении готовы принять до 1500 зараженных коронавирусом, есть 360 дыхательных аппаратов

PanARMENIAN.Net - На данный момент в больницах Армении готовы 800-1000 мест для зараженных коронавирусом, Правительство имеет представление о том, где и сколько пациентов будет размещено. Об этом в ходе внеочередного заседания Национального собрания РА заявил премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, с середины февраля инфекционную больницу «Норк» начали освобождать от пациентов (они были переведены в другие больницы), и готовить только для случаев коронавирусной инфекции.

«Есть такая вторая больница, на 100% готовая, третья и четвертая находятся в резерве. В четырех вместе число коек превышает 1000-1500. Но мы надеемся, что не достигнем этого числа», - сказал премьер.

Он добавил, что на данный момент в Армении есть 360 аппаратов искусственного дыхания, еще 11 - закупаются. Страна продолжит закупать дыхательные аппараты.

Пашинян отметил, что на данный момент в изоляции находятся 310 граждан. Еще около 400 граждан могут быть помещены на карантин.

Всего в Армении зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом, 19 из которых связаны с Эчмиадзином. Один из больных вылечился, не принимая лекарств. Активных больных, таким образом, 29.