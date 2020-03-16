Число случаев коронавируса в Армении достигло 45

PanARMENIAN.Net - В Армении выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 45. Часть новых случаев - из числа изолированных ранее лиц, круг общения остальных пациентов выясняется.

«В сумме у нас есть 45 подтвержденных случаев, 1 из которых выздоровел», - отметил министр.

По сообщению пресс-службы Минздрава, в стране было проведено 694 теста на коронавирус, в инфекционной больнице «Норк» госпитализированы 87 пациентов.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что на данный момент в изоляции находятся 310 граждан. Еще около 400 граждан могут быть помещены на карантин. С 16 марта в Армении введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.