Число случаев коронавируса в Армении достигло 45
16 марта 2020 - 23:20 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 45. Часть новых случаев - из числа изолированных ранее лиц, круг общения остальных пациентов выясняется.
«В сумме у нас есть 45 подтвержденных случаев, 1 из которых выздоровел», - отметил министр.
По сообщению пресс-службы Минздрава, в стране было проведено 694 теста на коронавирус, в инфекционной больнице «Норк» госпитализированы 87 пациентов.
Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что на данный момент в изоляции находятся 310 граждан. Еще около 400 граждан могут быть помещены на карантин. С 16 марта в Армении введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.
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