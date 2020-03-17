В Армении выявлены еще 7 случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Армении выявлено еще 7 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 52, один из пациентов выздоровел.

Всего 16 марта были получены результаты 105 тестов, из последних 50-и 7 оказались положительными. 12 случаев, подтвержденных 16 марта, связаны с Эчмиадзином и из числа изолированных ранее лиц, круг общения остальных пациентов выясняется.

На данный момент в стране изолированы 400 граждан. С 16 марта в Армении введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.